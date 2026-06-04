CityLife shopping district accoglie Faba | arrivano nel cuore di Milano i laboratori creativi per bambini e famiglie

Notizia in breve

Nel quartiere CityLife di Milano sono stati aperti nuovi laboratori creativi dedicati a bambini e famiglie. Le attività si svolgono all’interno del centro commerciale e prevedono spazi dedicati alla sperimentazione e all’apprendimento attraverso il gioco. L’iniziativa si inserisce nella proposta di intrattenimento del distretto, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli in esperienze pratiche e interattive. La presenza di questi laboratori arricchisce l’offerta del centro commerciale.