CityLife shopping district accoglie Faba | arrivano nel cuore di Milano i laboratori creativi per bambini e famiglie
Nel quartiere CityLife di Milano sono stati aperti nuovi laboratori creativi dedicati a bambini e famiglie. Le attività si svolgono all’interno del centro commerciale e prevedono spazi dedicati alla sperimentazione e all’apprendimento attraverso il gioco. L’iniziativa si inserisce nella proposta di intrattenimento del distretto, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli in esperienze pratiche e interattive. La presenza di questi laboratori arricchisce l’offerta del centro commerciale.
CityLife Shopping District amplia la propria proposta di attività dedicate alle famiglie con un nuovo progetto esperienziale pensato per i più piccoli.Dal 19 maggio al 17 giugno, il District accoglierà FABA, realtà educativa che promuove il valore dell’ascolto e della narrazione, con un ciclo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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