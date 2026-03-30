Nel corso del 2026, il CityLife Shopping District prevede nuove aperture di negozi di abbigliamento e punti vendita alimentari, tra cui un locale di un noto marchio internazionale. Gli interventi di restyling e ampliamento fanno parte di un progetto di rinnovamento che coinvolge diverse aree del centro commerciale. L’obiettivo è aggiornare l’offerta commerciale e migliorare l’esperienza di visita.

Dall'attesissimo sbarco di Zara (con due store) alle eccellenze del food: ecco come si trasforma il distretto dello shopping più iconico di Milano Il CityLife Shopping District è pronto ad accogliere nuovi brand. Le aperture e il restyling, parte del piano di evoluzione e rinnovamento, avverranno nel corso del 2026. L'obiettivo, spiegano, è quello di rafforzare il posizionamento dell'area con un'offerta sempre più ampa e trasversale. Tra le novità più attese c'è quella di Zara, che aprirà due store il 15 aprile, uno dedicato alla collezione donna e l'altro a quella uomo. Al CityLife Shopping District arrivetà anche Yamamay Man che affiancherà il negozio donna già presente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Abbigliamento e food, rivoluzione al CityLife Shopping District: tutte le nuove aperture del 2026 (tra cui Zara)

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