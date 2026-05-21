Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? No grazie Parigi boccia la proposta della sinistra radicale

Dopo diverse città italiane, anche Parigi ha deciso di non assegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La proposta, avanzata dalla sinistra radicale, è stata respinta dalla giunta della capitale francese. La decisione arriva a seguito di un dibattito pubblico e delle valutazioni delle autorità locali, che hanno preferito non procedere con l'assegnazione. La discussione ha coinvolto diverse forze politiche e opinioni pubbliche nella città.

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Francesca Albanese cittadina onoraria di Parigi? No, grazie. Anche la capitale francese, dopo numerose città italiane, boccia la proposta di conferire alla relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati la cittadinanza onoraria. Chiamato a esprimersi sulla proposta avanzata dai comunisti della sinistra radicale di La France Insoumise il consiglio cittadino della capitale transalpina ha detto no: 76 voti contro. Solo 48 i voti a favore dell’idea avanzata dal partito di Jean-Luc Mélenchon e sostenuta dalle sinistre radicali unite. La richiesta era arrivata dopo la revoca delle sanzioni americane nei confronti della Albanese, finita nella lista nera del dipartimento del Tesoro Usa dopo i duri attacchi a Israele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? No, grazie. Parigi boccia la proposta della sinistra radicale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALBANESE SHOCK: La Frase su La Stampa che Ha Fatto Infuriare Meloni e Mattarella Sullo stesso argomento Parigi respinge la cittadinanza a Francesca Albanese: "Non possiamo premiare posizioni radicali"Nelle ultime ore, Francesca Albanese, relatrice dell’Onu per la Palestina, è stata al centro di un ennesimo caso diplomatico, perché il Consiglio di... Cittadinanza a Segre e Albanese: le follie della sinistra a PesaroL'infinita serie dei testacoda ideologici del centrosinistra si arricchisce di una storia apparentemente secondaria ma in realtà molto importante nel... Francesca Albanese, Usa revocano sanzioni per antisemitismo verso Israele, ma Parigi boccia cittadinanza onoraria x.com Francesca Albanese, gli Usa revocano le sanzioni. No di Parigi alla cittadinanza onoraria reddit Gli Usa hanno revocato le sanzioni contro Francesca AlbaneseL’Amministrazione degli Stati Uniti ha cancellato le sanzioni contro l’italiana Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. L’avviso è stato pubbli ... tpi.it Parigi boccia la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: il dibattito in consiglioIl consiglio cittadino ha votato contro la mozione per onorare Francesca Albanese, scatenando un acceso dibattito sui limiti simbolici delle onorificenze ... notizie.it