Cisgiordania | approvato il budget per i nuovi insediamenti

In Cisgiordania, è stato approvato un nuovo budget destinato alla costruzione di insediamenti. La decisione riguarda principalmente fondi per infrastrutture e sviluppo abitativo nella regione. La misura è stata annunciata da figure politiche che sostengono l'espansione territoriale, senza specificare i nomi. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diversi attori locali, mentre si attendono ulteriori dettagli sui progetti previsti.

? Cosa scoprirai Come influisce il nuovo budget stradale sulla stabilità della regione?. Chi sono i leader politici che spingono per l'espansione territoriale?. Perché l'esercito applica protocolli di sicurezza così diversi tra coloni e palestinesi?. Quali conseguenze avrà l'espansione degli insediamenti sui futuri accordi di pace?.? In Breve Avraham Herzlich ha influenzato l'ideologia radicale nelle colline della Samaria fino al luglio 2024.. Tre palestinesi feriti nel villaggio di Jalud durante l'attacco armato della scorsa settimana.. Il ministro Ben-Gvir ha ospitato l'estremista Benzi Gopstein per il suo cinquantesimo compleanno.. Il generale Avi Bluth conferma disparità di trattamento tra coloni e residenti palestinesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cisgiordania: approvato il budget per i nuovi insediamenti Notizie correlate Coloni israeliani senza freno in Cisgiordania: bruciata la moschea di un villaggio palestinese. Nuovi insediamenti nel piano “Un Milione in Samaria"Roma, 12 marzo 2026 - I coloni israeliani, approfittando del momento di crisi in Medio Oriente, si stanno espandendo senza limiti sui terreni dei... Leggi anche: Mo: Usa, 'servizi consolari in insediamenti in Cisgiordania' Aggiornamenti e dibattiti Israele ha approvato alcune leggi per aumentare il suo controllo della CisgiordaniaIl gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha approvato una serie di misure per espandere il controllo della Cisgiordania, un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai ... ilpost.it Israele riavvia la registrazione di terre in Cisgiordania: la mossa che apre la strada all’annessione. L’Anp: Grave escalationMilano, 28 apr. (Adnkronos Salute) - La 'palestra' può essere ovunque, in ogni angolo della città, ed è aperta h24. Basta saper riconoscere nella nostra quotidianità le occasioni di esercizio fisico. ilfattoquotidiano.it