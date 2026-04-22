Dehors flop di domande Verso la proroga ma il Comune frena | Non oltre l’estate

A Palazzo Vecchio si è aperto un acceso dibattito sul regolamento dei dehors, con l’attenzione posta sulla scadenza del 30 aprile per la presentazione delle domande. La possibilità di una proroga è stata discussa, ma il Comune ha fatto sapere che non si andrà oltre l’estate. Intanto, il numero di domande presentate finora appare inferiore alle aspettative, sollevando dubbi sulla possibilità di rispettare i tempi previsti.

Il regolamento dei dehors torna protagonista di un acceso confronto a Palazzo Vecchio. A far scattare il dibattito è stata la scadenza del 30 aprile per la presentazione delle domande, iter che appare sempre più difficile da rispettare. A fronte di poco più di mille istanze attese, finora ne sono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Nordio frena l'assalto. "Colpa mia il flop, ma resto dove sono"La più agguerrita in Aula è la deputata Pd Debora Serracchiani, responsabile Giustizia e sostenitrice fino al 2019 della separazione delle carriere... Fiumicino, vertice Regione–Comune: verso la proroga al 1° luglio del nuovo bando TplL’incontro ha confermato la volontà comune di trasformare il sistema dei trasporti in un servizio sempre più moderno, partendo dal consolidamento... Aggiornamenti e dibattiti Dehors a Firenze, i commercianti chiedono un’altra proroga: «Tempi stretti per le domande»Largo consenso in commissione alle richieste delle categorie per le nuove concessioni, Palazzo Vecchio approva ma deve decidere i tempi ... corrierefiorentino.corriere.it Nuovi dehors, proroga in vista. Boom di richieste e uffici in affanno. Vicini: Al lavoro per lo slittamentoOltre mille pratiche da evadere e tempi stretti. Confronto tra l’assessore, le categorie e gli Ordini professionali ... lanazione.it