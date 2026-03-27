Il Comune di Bari ha annunciato un intervento per semplificare le procedure di rinnovo delle autorizzazioni per dehors e tavolini nelle aree più frequentate della città. La misura mira a fornire regole più chiare ai ristoratori che operano in queste zone, con l’obiettivo di agevolare le attività commerciali e migliorare la gestione delle autorizzazioni. La decisione coinvolge principalmente le aree con maggiore afflusso di clienti.

Approvata in Consiglio comunale una risoluzione per dipanare i dubbi sulle autorizzazioni. Loprieno: "Tutelate anche le attività aperte del nuovo regolamento approvato nel 2025" Il Comune tende una mano ai ristoratori delle zone più frequentate di Bari, con una soluzione per la questione delle autorizzazioni di dehors e tavolini. Durante il lunghissimo consiglio comunale di ieri, nel quale sono state anche approvate due delibere su urbanistica e concessione dello stadio San Nicola, è arrivato anche il voto all'unanimità su una risoluzione presentata dal consigliere di maggioranza Nicola Loprieno (Decaro per Bari) per intervenire proprio... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Dehors e tavolini a Bari, dal Comune una mano ai ristoratori: "Regole più chiare per i rinnovi"

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