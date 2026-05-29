Roma si accende a ritmo di Indie Power all' Eur Social Park
Venerdì 29 maggio, l’Eur Social Park in Viale di Val Fiorita ospiterà una tappa di Indie Power, il party indie più grande d’Italia. La manifestazione trasformerà il parco in un punto di incontro per gli appassionati di musica, con un programma dedicato alla scena indie. L’evento, che si svolge regolarmente in varie città italiane, prevede musica dal vivo e DJ set, attirando un pubblico numeroso e appassionato.
Venerdì 29 maggio, l'Eur Social Park (in Viale di Val Fiorita) si trasformerà nel quartier generale del divertimento romano ospitando una nuova, attesissima tappa di Indie Power, il party indie più grande d’Italia che sta facendo ballare tutti.La serata si preannuncia ad altissimo tasso di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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