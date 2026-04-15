I dati più recenti dei classificamenti mensili e settimanali del Circle Chart mostrano che il gruppo musicale ha ottenuto risultati di rilievo sia nella classifica degli album che in quella dei social. La loro presenza è risultata predominante, confermando una forte popolarità tra il pubblico. I numeri indicano una costante crescita nelle vendite e nelle interazioni online, rafforzando la loro posizione tra gli artisti più seguiti del momento.

I dati più recenti emersi dai classificamenti mensili e settimanali del Circle Chart delineano un musicale dominato da successi travolgenti, con i BTS che consolidano il loro primato assoluto e le nuove produzioni soliste di Irene e Wonpil che segnano traguardi significativi nelle classifiche fisiche e digitali di marzo. Il dominio dei BTS si è manifestato in modo totale durante il mese di marzo, quando il gruppo ha conquistato una doppia corona ottenendo la vetta sia per le vendite degli album fisici che per il comparto social. Il successo del nuovo progetto discografico intitolato Arirang è stato tale da permettere al gruppo di occupare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS trionfano su Circle Chart: dominio totale tra album e social

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Il nuovo album dei BTS, “Arirang”, ha già infranto numerosi record su SpotifyEra un trionfo annunciato, ma l’attesissimo nuovo album dei BTS, ha avuto un debutto davvero da urlo.