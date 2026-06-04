Dal 27 giugno al 5 luglio, la terraferma veneziana ospita il Cipre Lab Summer Fest 2026, evento gratuito con musica indipendente, laboratori per famiglie e letteratura. La manifestazione si svolge in diverse location, attirando pubblico di tutte le età. La rassegna si concentra su performance musicali, attività creative e incontri letterari, offrendo un calendario ricco di appuntamenti. La kermesse si inserisce nel calendario estivo della zona, con eventi distribuiti in più giorni.

Torna il tra musica indipendente, laboratori per famiglie e letteratura.Dal 27 giugno al 5 luglio la terraferma veneziana accoglie l'attesa manifestazione a ingresso gratuito. Un progetto socio-culturale a cura dell'Associazione Sette Nani in linea con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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