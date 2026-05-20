Comunicato Stampa | ‘Costermano Summer Fest 2026'

Oggi nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il rappresentante di un partito politico ha annunciato il ‘Costermano Summer Fest 2026’. L’evento è stato presentato con una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblicati. La conferenza ha coinvolto un rappresentante politico che ha illustrato la manifestazione, senza fornire date o altri elementi specifici. Non sono state annunciate iniziative o programmi collegati all’evento durante l'incontro.

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato il ‘Costermano Summer Fest 2026'. Dal 30 maggio al 2 giugno, il Parco dell'Amicizia dei Popoli di Costermano sul Garda ospiterà musica, tradizione, gusto e divertimento, enogastronomia, associazionismo locale e attività dedicate alle famiglie. La manifestazione è promossa dal comune di Costermano sul Garda e gode del patrocinio della Regione del Veneto. Valorizza il territorio, le sue eccellenze e il lavoro delle associazioni locali, attraverso la proposta di piatti tipici e specialità della tradizione. Il Capogruppo Alberto Bozza ha ricordato che il “Costermano Summer Fest 2026 è stato voluto e organizzato dall'amministrazione comunale di Costermano sul Garda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘Costermano Summer Fest 2026' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma Summer Fest: edizione 2026Da Giugno a settembre ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone La... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA...