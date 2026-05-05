Roma Summer Fest | edizione 2026

La rassegna Roma Summer Fest 2026, organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, è stata annunciata oggi. La manifestazione si svolgerà durante l'estate nel capoluogo e comprenderà una serie di concerti e spettacoli. L'evento si svolgerà in diverse location della città e durerà varie settimane. La presentazione ufficiale è avvenuta in una conferenza stampa dove sono stati illustrati i principali appuntamenti in programma.

Da Giugno a settembre ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone La rassegna Roma Summer Fest 2026, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, è stata presentata oggi dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, dall’Ad di Musica per Roma Raffaele Ranucci, con la partecipazione straordinaria di Serena Brancale, Levante e IL TRE. Con oltre due mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli, il Festival si conferma uno degli appuntamenti centrali dell’estate culturale della Capitale e uno dei cartelloni più importanti a livello europeo, capace di coniugare qualità artistica, apertura internazionale e attenzione alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Funweek.it Rome New Years Day Parade 2026 Notizie correlate Leggi anche: Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesi Asian Film Fest 23° Edizione: Programma e Ospiti a RomaPresso la sala stampa della Camera dei deputati si è tenuta la conferenza di presentazione della 23° edizione dell’Asian Film Fest. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le BINI in concerto per la prima volta in Italia con la data romana del Signals World Tour; Roma | Elio e Le Storie Tese - Roma Summer Fest; RETTIFICA: CAMBIO SEDE CONFERENZA STAMPA ROMA SUMMER FEST - 5 MAGGIO, ORE 12.30 PRESSO AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA; VIDEO| Rock in Roma torna con Emma prima headliner femminile del festival: Stiamo preparando uno show incredibile con tanti amici. Roma Summer Fest: edizione 2026Da Giugno a settembre ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ... funweek.it Da Björk ai Kneecap: ecco il Roma Summer Fest 2026C’è il pop sperimentale di Björk e il rap identitario e politicamente impegnato degli irlandesi Kneecap, che all’estero si esibiscono sui palchi dei festival più importanti. C’è il rock alternativo di ... rockol.it Leggo. . «A Roma sono diventata grande». Nelle parole di Serena Brancale c’è tutto il senso di un percorso artistico e umano che trova nella Capitale un punto di svolta decisivo. Il 13 giugno aprirà il Roma Summer Fest 2026 all’Auditorium Parco della Musica - facebook.com facebook