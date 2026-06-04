Laboratorio – Un inverno sul fiume. Lettura di alcune pagine tratte da Un inverno sul fiume (Edizioni Clichy, 2024) di Mathilde Tourbillon e Serena Mabilia. A seguire un laboratorio nel quale i partecipanti potranno attraversare il corso del fiume attraverso il movimento e il gioco corporeo. Una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cipi Pi

Notizie e thread social correlati

Elicottero precipitato sul Gargano: perché sul volo che ha provocato 7 morti bisogna indagare ancoraL’indagine sull’incidente dell’elicottero che il 5 novembre 2022 è precipitato sul Gargano, causando sette morti, potrebbe essere archiviata.

Giovane precipita da ponte Clementino, anziano da una balaustra: morti. Tragedie a Civita Castellana e TuscaniaUn giovane di 27 anni è morto a Civita Castellana dopo essere precipitato da ponte Clementino.

Cipì: un saggio riporta in vita il passerotto coraggioso di Mario LodiDa oltre sessant’anni generazioni di bambini scoprono la lettura attraverso le pagine di Cipì, il libro per l’infanzia scritto nel 1967 dal maestro cremonese Mario Lodi. Si impara a leggere così, ... sololibri.net

Cipì, la gentilezza e le paure di grandi e picciniÈ così difficile saper chiedere scusa o per piacere? E che cosa sono i bambini? Non sono i soli ad avere delle paure, anche gli adulti le hanno, ma la buona notizia è che insieme si possono superare. emiliaromagnamamma.it