Cipì
Un laboratorio dedicato a “Un inverno sul fiume” si svolge con una lettura di alcune pagine tratte dal libro, pubblicato nel 2024 da Edizioni Clichy. L’attività si concentra sulla narrazione di scene ambientate lungo un fiume durante la stagione fredda. Partecipanti ascoltano i brani scelti, che vengono letti ad alta voce, senza ulteriori commenti o analisi.
Laboratorio – Un inverno sul fiume. Lettura di alcune pagine tratte da Un inverno sul fiume (Edizioni Clichy, 2024) di Mathilde Tourbillon e Serena Mabilia. A seguire un laboratorio nel quale i partecipanti potranno attraversare il corso del fiume attraverso il movimento e il gioco corporeo. Una. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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