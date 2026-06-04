Cinzia Paolini e Marco vanno a vivere insieme dopo UeD? Gesto eclatante e confessioni

Cinzia Paolini e Marco hanno deciso di andare a vivere insieme, secondo quanto riferito dopo la partecipazione alla trasmissione Uomini e Donne. La coppia ha annunciato il loro passo attraverso i social, condividendo immagini e messaggi riguardanti il nuovo step nella loro relazione. La notizia ha suscitato interesse tra i follower, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’accordo o sui motivi di questa scelta. Nessun altro elemento sulla loro situazione sentimentale è stato comunicato ufficialmente.

La vita sentimentale di Cinzia Paolini continua a essere uno degli argomenti preferiti dei fan di Uomini e Donne. Adesso che il programma ha chiuso i battenti e sarà sospeso per tre mesi, i telespettatori accaniti nutrono la loro curiosità grazie ai dettagli che trapelano sui social, oppure grazie alle interviste che i vari protagonisti rilasciano di tanto in tanto. Ebbene, proprio in queste ore sono trapelate delle informazioni interessanti in merito a quanto starebbe accadendo fuori da UeD tra Cinzia Paolini e Marco Troiani. Il gesto eclatante di Marco Troiani verso Cinzia Paolini. Di recente, Cinzia Paolini e Marco Troiani sono stati avvistati insieme tra le vie di Salerno, dettaglio che ha subito acceso il sospetto che i due abbiano ripreso a frequentarsi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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