Il cantante ha annunciato di voler organizzare una grande celebrazione per i suoi 50 anni di carriera, con l’obiettivo di coinvolgere più di 500.000 persone. Ha spiegato di desiderare una festa differente rispetto al passato, con un numero di partecipanti molto superiore rispetto alle occasioni precedenti. La data e i dettagli dell’evento non sono ancora stati comunicati.

“Per il 50º anniversario dall’inizio della storia voglio fare una festa diversa, per molte più persone. oltre 500.000 .e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale”. Lo scrive Vasco Rossi su Instagram in un post sul Modena Park del 2017. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) Le parole del rocker di Zocca. “Il leggendario record mondiale di Modena Park. È stato un evento unico e irripetibile – scrive Vasco – Coi tempi che correvano. La paura per i grossi raduni. gli attentati.Una settimana prima la strage di piazza a Torino. Pensare di radunare oltre 230.000 persone in un unico posto era una follia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vasco Rossi e la maxi festa per i 50 anni di carriera: “Voglio 500mila persone”

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