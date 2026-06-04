Cinque milioni di opere in più Il Comune rivede il piano triennale Altri 800mila euro per l’ex Fitram
Il Comune ha approvato una variazione di quasi cinque milioni di euro al piano triennale, destinata a finanziare dieci nuovi interventi di lavori pubblici. Tra le modifiche, sono stati aggiunti circa 800 mila euro per i lavori nell’area dell’ex Fitram. La modifica prevede l’inserimento di nuove opere e l’aumento delle risorse disponibili per interventi già programmati. La decisione è stata formalizzata con una delibera dell’amministrazione comunale.
Una variazione di quasi cinque milioni di euro per realizzare nuovi lavori pubblici. Palazzo civico rimette mano al piano triennale, inserendo nell’elenco dieci nuovi interventi per un totale di 4.867.800 euro. L’intervento più oneroso tra quelli inseriti nell’elenco annuale 2026 riguarda la realizzazione della copertura della nuova piscina in fase di realizzazione nel compendio del PalaMariotti: 1.172.800 euro per garantire una migliore fruibilità della struttura, con le risorse liberate dopo l’approvazione del conto consuntivo 2025. Poco distante, un corposo investimento riguarderà il nuovo edificio culturale ricavato nel capannone ex Fitram: 800mila euro che serviranno per il completare il progetto elaborato dallo studio Francesco Paszkowski Design e per l’acquisizione di attrezzature ed arredi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
CEO never smiles, until she gets pregnant after a one-night stand, he spoils her madly!
Notizie e thread social correlati
Sanità, il Fvg punta sugli infermieri con assegni da oltre 3mila euro e un piano triennale da 3 milioniIl Friuli Venezia Giulia ha annunciato un piano triennale da 3 milioni di euro dedicato agli infermieri, con l’obiettivo di rafforzare il personale...
Ex Giardino Iacovacci. Ufficiale l’acquisto del Comune. Cinque milioni di euro il costoIl Comune ha confermato l’acquisto dell’ex Giardino Iacovacci a Monte Argentario, con un accordo raggiunto con la proprietà privata.
Temi più discussi: Comune di Poggibonsi, manutenzioni e grandi opere: investimenti per 14,5 milioni di euro; Cinque milioni di opere in più. Il Comune rivede il piano triennale. Altri 800mila euro per l’ex Fitram; Paullese, 39,5 milioni per tratto tra Paullo e Zelo Buon Persico; Giochi del Mediterraneo, il Mef taglia 8,5 milioni all’evento di Taranto: alcune opere a rischio.
Una città che investe sul proprio futuro! Negli ultimi cinque anni a Legnano sono arrivati oltre 100 milioni di euro di investimenti: nuove scuole, parchi riqualificati, spazi pubblici migliorati, recupero del patrimonio storico e tante opere attese da tempo. Non sono facebook
VULTURE E ALTO BRADANO, ASSESSORE REGIONALE PEPE: 7,5 MILIONI DI EURO PER VIABILITÀ x.com
Sembra un venerdì da $4 milioni per Obsession, portandolo a un apertura di oltre $6,5 milioni. Il weekend dovrebbe raggiungere circa $15 milioni. reddit
Ok alla variazione di bilancio. Stanziati 2,5 milioni di euro per opere e interventi urgentiPrevisto un accantonamento di 425mila euro per il Ponte dei Marchi ... msn.com
Sassari, Pnrr: opere non concluse, il Comune deve restituire 5,5 milioniCinque milioni e mezzo di euro. È la cifra accantonata dall’assessorato al Bilancio di Sassari in vista di una probabile mancata conclusione di quattro opere, sulle 42, finanziate con circa 68 milioni ... unionesarda.it