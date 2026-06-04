Cinque milioni di opere in più Il Comune rivede il piano triennale Altri 800mila euro per l’ex Fitram

Notizia in breve

Il Comune ha approvato una variazione di quasi cinque milioni di euro al piano triennale, destinata a finanziare dieci nuovi interventi di lavori pubblici. Tra le modifiche, sono stati aggiunti circa 800 mila euro per i lavori nell’area dell’ex Fitram. La modifica prevede l’inserimento di nuove opere e l’aumento delle risorse disponibili per interventi già programmati. La decisione è stata formalizzata con una delibera dell’amministrazione comunale.