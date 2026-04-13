Sanità il Fvg punta sugli infermieri con assegni da oltre 3mila euro e un piano triennale da 3 milioni
Il Friuli Venezia Giulia ha annunciato un piano triennale da 3 milioni di euro dedicato agli infermieri, con l’obiettivo di rafforzare il personale sanitario. Tra le misure previste, un aumento degli assegni mensili che superano i 3.000 euro. La decisione arriva in risposta alla crescente difficoltà nel reperire personale infermieristico e mira a migliorare la gestione dei servizi sanitari nel territorio.
Un investimento strutturale per rispondere a quella che è diventata una delle emergenze più pressanti del sistema sanitario: la carenza di personale infermieristico. La Regione Friuli Venezia Giulia mette sul piatto oltre tre milioni di euro per il triennio 2025-2027, introducendo una misura.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Oltre la lezione spot: la scuola diventa “laboratorio di parità” con il nuovo piano triennale da più di 3 milioniNon si tratta dell’ennesimo corso di aggiornamento pomeridiano, né di una campagna di sensibilizzazione a spot.
Scuole, parchi, sport e 'sogni': ad Aversa piano triennale da 146 milioni di euro | TUTTE LE OPEREAmmonta a 146 milioni di euro il valore complessivo del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026–2028 approvato dall’amministrazione comunale di...