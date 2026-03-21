Ex Giardino Iacovacci Ufficiale l’acquisto del Comune Cinque milioni di euro il costo

Il Comune ha confermato l’acquisto dell’ex Giardino Iacovacci a Monte Argentario, con un accordo raggiunto con la proprietà privata. La cifra stabilita per la compravendita si aggira intorno ai 5 milioni di euro. L’atto di vendita è stato ufficialmente approvato e lo schema dell’accordo è stato reso pubblico. La transazione si conclude con un investimento di questa entità da parte dell’ente pubblico.

MONTE ARGENTARIO L’ex Giardino Iacovacci sta per diventare ufficialmente pubblico. Approvato lo schema dell’atto di compravendita tra il Comune e la proprietà privata, con un accordo complessivo che sfiora i 5 milioni di euro. Il Comune formalizza quindi l’acquisizione dell’area, con l’obiettivo di rivalutarla e realizzare uno spazio per la sosta a servizio della parte di Porto Santo Stefano adiacente alla piazza delle Meraviglie. Quello che per anni è stato un parcheggio pubblico, pur rimanendo in mani private, sta per diventare a tutti gli effetti patrimonio comunale. Un’operazione da quasi 10.000 metri quadrati, dato che l’area in questione si estende per una superficie totale di 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Giardino Iacovacci. Ufficiale l’acquisto del Comune. Cinque milioni di euro il costo Articoli correlati Barba (Avs-Radici in Comune) sul nuovo conservatorio: "Errori e incertezze, costo raddoppiato a 15 milioni di euro"Le critiche della consigliera comunale Simona Barba: "È record: 5 anni dal finanziamento, 15 progettisti, zero progetto esecutivo, un vortice di... Ricostruzione post sisma: 1,6 milioni di euro al Comune di Todi per cinque interventi di recuperoIl Comune di Todi beneficiario di un importante finanziamento per la ricostruzione post-sisma. Tutti gli aggiornamenti su Giardino Iacovacci Argomenti discussi: Ex Giardino Iacovacci. Ufficiale l’acquisto del Comune. Cinque milioni di euro il costo. Giardino Iacovacci, scontro: Il prezzo è stato gonfiatoMONTE ARGENTARIOL’acquisto dell’ex Giardino Jacovacci è un’operazione che solleva dubbi. Il capogruppo di Svolta Per l’Argentario Marco Nieto interviene dopo il consiglio comunale che ha visto la ... lanazione.it Giardino Iacovacci. Sì al parcheggioMONTE ARGENTARIOIl Comune va verso l’acquisto dell’ex giardino Iacovacci, quasi 10mila metri quadri di area passeranno presto al Comune. Definite le cifre e le modalità di pagamento dell’atto, con ... lanazione.it