Cinque anni di sovranità tecnologica in Italia e in Europa La scheda

Il 3 giugno 2026 la Commissione europea ha approvato il Tech Sovereignty Package, includendo la definizione ufficiale di sovranità tecnologica e quattro strumenti coordinati, tra cui il Chips Act 2. Questa iniziativa segna il quinto anniversario di un percorso volto a rafforzare l’indipendenza tecnologica dell’Europa e dell’Italia. La comunicazione formalizza le strategie per sviluppare capacità tecnologiche autonome e sostenere la produzione di semiconduttori all’interno dell’Unione.

Il 3 giugno 2026 la Commissione europea ha adottato la comunicazione COM(2026) 503 e, con essa, il Tech Sovereignty Package: per la prima volta l’Unione si dota di una definizione formale di sovranità tecnologica e di quattro strumenti coordinati, il Chips Act 2.0, il Cloud and AI Development Act, la strategia open source e la roadmap per la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale nell’energia. Il termine “sovranità tecnologica” entra nel dibattito italiano cinque anni prima, con il primo Rapporto Strategico dedicato del Centro Economia Digitale, e attraversa l’intera legislatura europea fino a diventare titolo di un portafoglio della Commissione e nome del Pacchetto in arrivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Condivido @AlessandroFusi9 La sovranità può essere esercitata solo nei limiti e nelle forme della costituzione, cioè x quanto è permesso dalla casta politica Oggi si festeggiano gli 80anni dall'inizio di questa buffonata. I padroni se la ridono di aver trovato un x.com

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