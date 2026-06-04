Il 3 giugno l’Unione Europea ha adottato un pacchetto legislativo dedicato alla sovranità tecnologica, segnando un passaggio dalla discussione teorica alla definizione di un’architettura concreta. In Italia, cinque anni fa il termine era poco usato nel contesto tecnologico, ma ora rappresenta una priorità politica e normativa. La legge europea mira a rafforzare l’autonomia strategica in settori chiave, con interventi legislativi che riguardano diverse aree della tecnologia e dell’innovazione digitale.

C’è una parola che cinque anni fa, in Italia, quasi nessuno usava parlando di tecnologia, e che il 3 giugno è diventata il titolo di un pacchetto legislativo europeo. È “sovranità tecnologica”. Quel giorno la Commissione europea ha presentato un pacchetto di norme su microchip, cloud, intelligenza artificiale e software, e per la prima volta ha scritto nero su bianco che cosa intende l’Europa quando dice di volersi riprendere il controllo delle proprie tecnologie. A portare quell’espressione in modo strutturato nel dibattito italiano e verso le istituzioni di governo era stato, il 30 marzo 2021, il Centro Economia Digitale, con il primo Rapporto Strategico interamente dedicato alla Sovranità Tecnologica, presentato a Roma davanti ai ministri allora competenti per l’innovazione e per lo sviluppo economico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Europa, ci siamo: sovranità tecnologica, dalla parola all’architettura. La lettura di Cerra

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Europes Threat to American Speech & Innovation EXPOSED

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