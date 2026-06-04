Un corriere di 25 anni è stato rapinato del suo furgone e investito da un gruppo di persone in fuga a Cinisello Balsamo. L’episodio è avvenuto ieri, nel corso di una giornata lavorativa. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove ha riportato diverse fratture. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni o eventuali telecamere nella zona.

Cinisello Balsamo, 4 giugno 2026 – Prima gli hanno rubato il furgone e poi lo hanno pure investito. È il finale di una giornata di lavoro di un corriere di 25 anni, che ieri è finito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con diverse fratture. Il giovane era alla guida di un Iveco Daily bianco per le strade di Cinisello. Forse è stato seguito da quella banda, che non ha esitato a picchiarlo, per portargli via il furgone e sfrecciare in direzione Brianza. Prima di scappare, per una manovra azzardata o forse addirittura volutamente, lo hanno travolto, lasciandolo in mezzo alla strada. Le ferite. È successo ieri alle 17,40 con l’epilogo in via Casignolo, periferia cinisellese che si staglia dopo l’area industriale e dopo il sottopassaggio di viale Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo: corriere rapinato del furgone e investito dal commando in fuga

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