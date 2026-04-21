Due cavalli sono fuggiti lungo la Statale 36 tra Monza e Cinisello Balsamo, causando un incidente stradale. Durante la fuga, uno dei cavalli è stato investito e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza la strada. La circolazione ha subito rallentamenti a causa dell’evento.

Due cavalli in fuga sono finiti sulla statale 36 tra Monza e Cinisello Balsamo generando il caos. Uno dei due animali è stato colpito da una vettura in movimento ed è morto sul colpo, mentre l’altro è scappato fino ai pressi di un centro commerciale. Ferito a una zampa, è stato trovato e riportato presso il maneggio. L’incidente ha coinvolto diverse autovetture e causato il ferimento di circa 12 persone, tra le quali anche un bambino di sei anni. Incidente sulla statale 36 Triste episodio sulla statale 36, tra Monza e Cinisello Balsamo. Due cavalli, in fuga lungo via Lombardia, sono finiti tra le macchine e uno dei due è stato investito da un’automobile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cavalli in fuga sulla statale tra Monza e Cinisello Balsamo causano un incidente, uno è morto investito

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