Nel Sannio, i cinghiali stanno causando problemi crescenti, spostandosi nelle aree urbane e agricole. Forza Italia ha richiesto un piano coordinato che preveda l’uso di trappole, droni e una gestione sostenibile della popolazione animale. La proposta mira a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente, senza indicare modalità specifiche di intervento.

Emergenza cinghiali, Forza Italia chiede un piano coordinato: trappole, droni e gestione sostenibile per sicurezza e tutela ambientale. “Risolvere il problema dei cinghiali è possibile, ma c’è bisogno di un coordinamento efficace tra i vari enti competenti.” Lo dichiara Sebastian Limata, agronomo e responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, che torna a intervenire su una problematica sempre più sentita da cittadini, agricoltori e amministratori locali. “Gli ungulati selvatici, come tutti gli animali, sono abitudinari. È necessario studiare attentamente l’etologia di questa specie e adottare strategie efficaci di contenimento.... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cinghiali fuori controllo nel Sannio: Limata propone soluzioni concrete

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