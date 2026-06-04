Cinema | ecco cosa è in programmazione nelle sale lecchesi aperte

Dopo l'ultimo capitolo dell'immortale franchise Star Wars, sono poche le prime visioni in uscita: si segnala Tuner - L'accordatore. Nelle prossime settimane, tuttavia, sono in arrivo film decisamente attesi quali Masters of the Universe, Toy Story 5 e Disclosure Day di Spielberg.La trama di Tuner. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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