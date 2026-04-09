Lazio Terra di Cinema Days biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale | ecco dove

Da cdn.ilfaroonline.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 17 aprile 2026 si svolge “Lazio Terra di Cinema Days”, un evento dedicato alla promozione del cinema nelle sale della regione. Durante questa settimana, i biglietti per le proiezioni sono disponibili a 2,50 euro nelle sale del litorale. L’iniziativa coinvolge diverse location e mira ad attirare un pubblico più ampio nelle sale cinematografiche locali.

Roma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026  torna  “Lazio Terra di Cinema Days”, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto speciale a soli  € 2,50. Promossa da  Regione Lazio  e  Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con  ANEC Lazio, l’iniziativa coinvolge  53 sale cinematografiche  per un totale di  274 schermi  distribuiti sull’intero territorio regionale. Non solo le grandi città, ma anche realtà urbane di dimensioni più contenute e contesti periferici diventano protagonisti di un progetto che punta a rafforzare il legame tra il pubblico e la sala, valorizzando una rete capillare di cinema che rappresentano un presidio socio-culturale fondamentale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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