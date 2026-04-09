Lazio Terra di Cinema Days biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale | ecco dove

Dal 13 al 17 aprile 2026 si svolge “Lazio Terra di Cinema Days”, un evento dedicato alla promozione del cinema nelle sale della regione. Durante questa settimana, i biglietti per le proiezioni sono disponibili a 2,50 euro nelle sale del litorale. L’iniziativa coinvolge diverse location e mira ad attirare un pubblico più ampio nelle sale cinematografiche locali.

Roma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026 torna “Lazio Terra di Cinema Days”, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto speciale a soli € 2,50. Promossa da Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, l’iniziativa coinvolge 53 sale cinematografiche per un totale di 274 schermi distribuiti sull’intero territorio regionale. Non solo le grandi città, ma anche realtà urbane di dimensioni più contenute e contesti periferici diventano protagonisti di un progetto che punta a rafforzare il legame tra il pubblico e la sala, valorizzando una rete capillare di cinema che rappresentano un presidio socio-culturale fondamentale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dieci anni dal ritrovamento di Giulio Regeni, il documentario in 200 cinema: ecco tutte le sale dove sarà proiettatoDopo le proiezioni in anteprima, arriva nelle sale da nord a sud il docufilm “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” dedicato alla storia del...

La Regione Lazio stanzia oltre un miliardo di euro per le imprese del territorio. Ecco da dove arrivano i soldiLa Regione Lazio nel prossimo biennio avrà un miliardo e 140 milioni di euro a disposizione per le imprese del territorio.

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Torna 'Lazio Terra di Cinema Days', dal 13 al 17 aprile biglietti scontati a 2,50 euroNelle città e nelle province della regione Lazio una famiglia di 4 persone potrà andare al cinema con 10 euro dal 13 al 17 aprile. (ANSA) ... ansa.it

Cinema a 2,50 euro in tutto il Lazio: tornano i Lazio Terra di Cinema Days, coinvolti anche i Castelli RomaniDal 13 al 17 aprile torna Lazio Terra di Cinema Days, l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, che permetterà di ass ... castellinotizie.it

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