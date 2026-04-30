Ed ecco anche nei cinema lecchesi il film più atteso da vent' anni
Nei cinema di Lecco è arrivato il secondo capitolo del film “Il diavolo veste Prada”, un sequel molto atteso da vent'anni. Sono stati programmati complessivamente 36 spettacoli, che si svolgeranno fino a mercoledì prossimo. La pellicola viene proiettata in diverse sale della città, attirando un pubblico interessato a rivedere i personaggi e le vicende della saga. La produzione è arrivata nei cinema lecchesi dopo un’attesa lunga e condivisa dai fan.
Nei cinema lecchesi esce finalmente il secondo capitolo dell'immortale Il diavolo veste Prada, che avrà in tutto ben 36 spettacoli fino a mercoledì prossimo. Questo atteso film si alternerà (direttamente, in alcuni cinema) con il biopic su Michael Jackson, che nel primo weekend ha già incassato.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Nei cinema lecchesi arriva il nuovo film di Gabriele Muccino
Vent'anni dopo il primo indimenticabile film, la vigilia della Maturità torna al cinema. Tra amori digitali, eco-ansia e trucchi per ingannare i professori, il film racconta uno dei passaggi di vita più emozionanti(askanews) — Sono passati 20 anni dal film d’esordio di Fausto Brizzi, che ebbe un enorme successo, e dal 19 marzo arriva nei cinema Notte prima...
Panoramica sull’argomento
Si parla di: Dal Far East Film Festival alla festa della Liberazione: ecco gli eventi da non perdere nel weekend; Lecco, il candidato sindaco Mauro Fumagalli presenta il programma: casa, mobilità e servizi tra le priorità.