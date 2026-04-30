Ed ecco anche nei cinema lecchesi il film più atteso da vent' anni

Nei cinema di Lecco è arrivato il secondo capitolo del film “Il diavolo veste Prada”, un sequel molto atteso da vent'anni. Sono stati programmati complessivamente 36 spettacoli, che si svolgeranno fino a mercoledì prossimo. La pellicola viene proiettata in diverse sale della città, attirando un pubblico interessato a rivedere i personaggi e le vicende della saga. La produzione è arrivata nei cinema lecchesi dopo un’attesa lunga e condivisa dai fan.