Cina-Usa scontro su commemorazione massacro di Tienanmen

Da tv2000.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno pianificato di commemorare il massacro di Tienanmen, ma la Cina ha contestato pubblicamente l’evento. La risposta ufficiale cinese ha definito la commemorazione come un tentativo di distorcere i fatti storici. Non sono state segnalate azioni concrete da parte delle autorità statunitensi in risposta. La disputa si è svolta attraverso dichiarazioni pubbliche e comunicati ufficiali dei due paesi.

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Tensione tra Stati Uniti e Cina per la commemorazione del massacro di Tienanmen. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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