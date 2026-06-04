Cina-Usa, scontro su commemorazione massacro di Tienanmen

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno pianificato di commemorare il massacro di Tienanmen, ma la Cina ha contestato pubblicamente l’evento. La risposta ufficiale cinese ha definito la commemorazione come un tentativo di distorcere i fatti storici. Non sono state segnalate azioni concrete da parte delle autorità statunitensi in risposta. La disputa si è svolta attraverso dichiarazioni pubbliche e comunicati ufficiali dei due paesi.