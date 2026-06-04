Una forte grandinata ha colpito Pechino e l’Hebei, con chicchi di dimensioni simili a uova che hanno paralizzato diverse zone. Le temperature sono scese da circa 30 a zero gradi in poche ore, secondo le rilevazioni locali. I distretti della capitale più colpiti sono stati quelli a nord e a ovest, dove si sono verificati danni alle infrastrutture e alle colture. La grandine ha causato blackout e interruzioni del traffico in alcune aree.

Come hanno fatto le temperature a crollare da 30 gradi a zero?. Quali distretti di Pechino sono stati colpiti dai chicchi grandi come uova?. Perché il rumore della grandine è stato paragonato a quello dei petardi?. Quali infrastrutture rischiano il collasso dopo l'accumulo massiccio di ghiaccio?.? In Breve Allerta arancione emessa per la contea di Gu'an nella notte del 4 giugno.. Temperature crollate da oltre 30°C a condizioni invernali in pochi secondi.. Colpiti i distretti di Yanqing, Changping, Huairou, Fangshan e Tongzhou a Pechino.. Grandine dimensioni uovo e accumuli di ghiaccio bloccano strade e infrastrutture.. Violente tempeste di grandine e piogge intense colpiscono Pechino e l’Hebei: emergenza climatica senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: grandine come uova paralizza Pechino e l’Hebei

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