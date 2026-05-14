Nelle valli bergamasche di Valle Imagna, Brembana e Orobie, giovedì 14 maggio, si è verificata una forte ondata di maltempo che ha portato grandine e neve, causando disagi e interruzioni. La giornata è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme che hanno interessato le zone montuose e le aree circostanti. Nel pomeriggio, dopo le precipitazioni intense, si è visto un arco di colori nel cielo, accompagnato da immagini e video condivisi sui social.

METEO. Violenta ondata di maltempo intorno a mezzogiorno di giovedì 14 maggio tra Valle Imagna, Brembana e Orobie. Grandine e raffiche di vento a Corna Imagna, Blello e Val Brembilla, ma anche in pianura mentre la neve è tornata sulle Orobie. Un albero in mezzo alla strada a Nembro. È scattata puntuale a mezzogiorno di giovedì 14 maggio, nel pieno della pausa pranzo, la nuova ondata di maltempo che ha investito con violenza le Valli Imagna e Brembana. Il cielo si è oscurato improvvisamente: tuoni, saette e vento impetuoso hanno anticipato una grandinata che ha colpito duramente località come Corna Imagna, Blello e Val Brembilla. In pochi minuti le strade e i prati sono stati ricoperti da una coltre bianca così spessa da far sembrare il paesaggio quello di una nevicata invernale, rendendo di fatto impossibile ogni spostamento veicolare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Grandine e neve sulle Orobie: il maltempo paralizza le valli bergamasche. Poi l’arcobaleno - Foto e video

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