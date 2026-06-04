La Cina ha avviato ufficialmente un programma per lo sviluppo del 6G. Il progetto punta a consentire comunicazioni tramite ologrammi e a creare ambienti di realtà aumentata avanzata. La fase iniziale mira a testare le tecnologie necessarie per queste applicazioni. Il governo ha annunciato che investirà risorse significative per accelerare la ricerca e lo sviluppo. Il programma si inserisce nelle strategie del paese per dominare le reti di prossima generazione.

Comunicare con ologrammi e vivere in una realtà aumentata: sarà possibile con il 6G e la Cina giovedì ha fatto un passo avanti nello sviluppo di questa tecnologia. Il ministero cinese dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione ha lanciato un programma pilota speciale per l’innovazione nel campo del 6G, che punta ad accelerare le sperimentazioni e sviluppare applicazioni e dispositivi destinati alla diffusione commerciale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, al via il programma per potenziare lo sviluppo del 6G

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

American Football Training Program at International School in China

Notizie e thread social correlati

Basile punta sulla città metropolitana: sviluppo equilibrato e decentramento al centro del suo programmaSi avvicina alla conclusione la prima fase di definizione del programma amministrativo 2026-2031 del candidato sindaco Federico Basile.

Trenitalia (Fs): accordo con la Camera di Commercio italiana in Cina per lo sviluppo nel mercato esteroTrenitalia, società del Gruppo FS, ha firmato un accordo di cooperazione commerciale con la Camera di Commercio Italiana in Cina.

Temi più discussi: Cina: Xiamen, al via programma formativo BRICS su manifattura smart, innovazione; In Cina e Asia – India, al via meeting del Quad; Tra Cina e Usa, l’Europa cerca una terza via nei minerali: passa dall’Africa; Cina: al via produzione di prova di megafabbrica Tesla a Shanghai.

Degli apprendisti provenienti dai Paesi BRICS e da altre economie emergenti si sono riuniti a Xiamen per dare il via a un programma dedicato alla manifattura intelligente e allo sviluppo guidato dall'innovazione, approfondendo l'esperienza della Cina in mate x.com

Cina, al via programma per potenziare lo sviluppo del 6G(LaPresse) Comunicare con ologrammi e vivere in una realtà aumentata: sarà possibile con il 6G e la Cina giovedì ha fatto un passo avanti ... stream24.ilsole24ore.com

È veramente comprendere appieno i film nel tuo feed uno dei boss finali dell'apprendimento delle lingue? reddit

Cina, al via la carta d’identità digitale per ogni robot umanoideIn Cina sono attivi oltre 100 produttori nazionali e risultano già registrati più di 28.000 robot, distribuiti su circa 200 modelli. Numeri che spiegano perché Pechino voglia costruire subito ... key4biz.it