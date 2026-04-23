Basile punta sulla città metropolitana | sviluppo equilibrato e decentramento al centro del suo programma

Si avvicina alla conclusione la prima fase di definizione del programma amministrativo 2026-2031 del candidato sindaco Federico Basile. Il percorso si concentra su tre elementi principali: la Città di Messina, l’Area dello Stretto e la Città Metropolitana, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e un decentramento più marcato. Il processo di costruzione del programma è stato partecipato e coinvolge diverse componenti della comunità locale.

Si avvia alla conclusione la prima fase del percorso di costruzione partecipata del programma amministrativo 2026–2031 del candidato sindaco Federico Basile, articolato su tre pilastri strategici tra loro strettamente connessi: la Città di Messina, l’Area dello Stretto e la Città Metropolitana.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Città Metropolitana, Basile: “308 milioni attivati tra scuole, infrastrutture e inclusione, ricostruita la credibilità amministrativa”Oltre 308 milioni di euro già attivati dal 2019 a oggi per infrastrutture, edilizia scolastica, mobilità sostenibile, ambiente e rigenerazione urbana. Leggi anche: Musolino: “Basile lascia macerie istituzionali tra decentramento tradito e Consiglio umiliato” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Basile punta sullo Stretto: Rafforziamo l'area e rendiamo produttivo il legame Sicilia-Calabria; MESSINA, BASILE PRESENTA LE LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA 2026-2031: ASCOLTO, VISIONE E STRATEGIA PER CONTINUARE A FAR CRESCERE LA CITTÀ; CONFARTIGIANATO ACCOGLIE MONS. BASILE: PRONTI A COLLABORARE PER IL FUTURO DEL TERRITORIO; Elezioni a Messina: dal racconto al programma, Basile avvia la seconda fase. Messina, Basile ultimo incontro sul programma: focus sulla Città MetropolitanaSi avvia alla conclusione la prima fase del percorso di costruzione partecipata del programma amministrativo 2026–2031 del candidato sindaco Federico Basile, articolato su tre pilastri strategici tra ... strettoweb.com Messina, scontro sul PUG. Russo: Basile si sveglia solo in piena campagna elettoraleLa vicenda riguardante il futuro del Piano Urbanistico Generale è quantomeno sospetta per le tempistiche esposte dall’amministrazione uscente del dimissionario Basile, guarda caso proprio durante la ... strettoweb.com Mobilità, trasporti veloci e servizi nell’area integrata dello Stretto: il programma di Basile L'ex sindaco punta a un maggior dialogo non solo tra i due Comuni ma tra le due Città metropolitane: "Va portata avanti una visione di unione"... - facebook.com facebook