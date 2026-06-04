Trenitalia Fs | accordo con la Camera di Commercio italiana in Cina per lo sviluppo nel mercato estero

Notizia in breve

Trenitalia, società del Gruppo FS, ha firmato un accordo di cooperazione commerciale con la Camera di Commercio Italiana in Cina. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo e il rafforzamento del marchio nel mercato cinese, creando nuove opportunità di business. L’intesa mira a favorire la presenza e la crescita dell’azienda nel Paese.