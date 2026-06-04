Trenitalia Fs | accordo con la Camera di Commercio italiana in Cina per lo sviluppo nel mercato estero
Trenitalia, società del Gruppo FS, ha firmato un accordo di cooperazione commerciale con la Camera di Commercio Italiana in Cina. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo e il rafforzamento del marchio nel mercato cinese, creando nuove opportunità di business. L’intesa mira a favorire la presenza e la crescita dell’azienda nel Paese.
Trenitalia, società del Gruppo FS, e la Camera di Commercio Italiana in Cina annunciano la firma di un accordo di cooperazione commerciale finalizzato a supportare lo sviluppo e il consolidamento del brand nel mercato cinese, favorendo nuove opportunità di business. L’intesa definisce un quadro di collaborazione strutturato per la promozione dei servizi Trenitalia attraverso attività di comunicazione, organizzazione di eventi e supporto operativo sul territorio cinese. L’iniziativa si inserisce nella missione della Camera di Commercio Italiana in Cina di accompagnare le imprese italiane nei processi di ingresso e crescita nella Repubblica Popolare Cinese. 🔗 Leggi su Tpi.it
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