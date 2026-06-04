Un gruppo di giornalisti ha partecipato a un tour nel Cilento organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno. L’obiettivo è promuovere il territorio attraverso il collegamento con voli operati da Aeroitalia. La visita ha incluso alcune località della zona, con l’intento di evidenziare le potenzialità turistiche del Cilento e favorire un maggiore interesse verso il territorio. La collaborazione tra enti pubblici e compagnie aeree mira a rafforzare le offerte di collegamenti aerei nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Entra nel vivo la strategia di promozione turistica della Camera di Commercio di Salerno. Da oggi e fino al 7 giugno prende il via il primo press tour nazionale dedicato al brand territoriale “Visit Salerno & Cilento: Essenza Mediterranea”, realizzato in collaborazione con Aeroitalia. Otto giornalisti e travel writer provenienti da Milano e Genova saranno ospiti di un viaggio immersivo tra le eccellenze del territorio: un’iniziativa che punta a rafforzare la visibilità di Salerno e del Cilento nei principali media italiani e a valorizzare le nuove rotte aeree che fanno dell’Aeroporto di Salerno una porta d’accesso strategica per il turismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cilento, tour di giornalisti per il rilancio con Aeroitalia

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