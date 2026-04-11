Dalla Spagna ad Amalfi | il press tour con i giornalisti delle maggiori testate internazionali

Un gruppo di giornalisti provenienti dalla Spagna e da altre nazioni sono stati portati in un tour che include alcune delle località più suggestive di Amalfi. L’itinerario ha previsto visite a siti storici, assaggi di prodotti locali e attività all’aperto, con l’obiettivo di mostrare aspetti meno noti della zona. Il percorso ha anche incluso momenti dedicati al benessere e alla scoperta delle tradizioni culturali dell’area.

Un viaggio immersivo nei luoghi più suggestivi e inediti di Amalfi. Un’esperienza sensoriale che abbraccia patrimonio storico, cultura, enogastronomia, outdoor e benessere per scoprire il volto più nascosto della Costa d’Amalfi, alle origini delle sue tradizioni millenarie. Una bellezza che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Ad Amalfi l’educational tour con 27 agenzie di viaggio per una nuova gestione dei flussi in CittàGarantire una visita autentica e consapevole della destinazione Amalfi: Fiavet Campania e Basilicata e l’Associazione Sorrentina Agenti Viaggio in... Per il press tour di "Il Diavolo veste Prada 2" Anne Hathaway ripesca dalla nostalgiaDurante le tappe orientali del press tour de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway ha deciso di regalare al pubblico un dettaglio beauty che è un... Argomenti più discussi: Dalla Spagna ad Amalfi: il press tour nell’Antica Repubblica Marinara con i giornalisti delle maggiori testate internazionali; Come eravamo: una cartolina anni ’80 dalla Spagna inaugura il nostro viaggio nella memoria; Voli, salvi Napoli e i grandi scali: a rischio i piccoli aeroporti; Dove andare in vacanza questa primavera. #Inter, l'indiscrezione sulla trattativa con il #Barcellona per #Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare x.com Dalla Spagna la strada per Zama e la gloria eterna Scipione partì come privato cittadino, ma con i poteri di un proconsole. Ebbe così il via la sua ascesa. In Spagna sconfisse le armate cartaginesi, ribaltando le sorti della guerra. Di lì avrebbe portato il conflitto i - facebook.com facebook