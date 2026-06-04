Migliaia di studenti, insegnanti e rappresentanti di organizzazioni sociali hanno manifestato nel centro di Santiago, in Cile. La protesta è nata per opporsi ai tagli al bilancio dell’istruzione e alle riforme del governo, ritenute dannose per l’accesso all’istruzione e la rappresentanza studentesca. Durante la manifestazione si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti, con lanci di lacrimogeni e momenti di tensione. La protesta è continuata per diverse ore.

Migliaia di studenti, insegnanti e organizzazioni sociali hanno sfilato nel centro di Santiago del Cile per protestare contro i tagli al bilancio dell’istruzione e le riforme del presidente Antonio Kast, che secondo loro comprometterebbero l’accesso all’istruzione e la rappresentanza studentesca. Kast è entrato in carica l’11 marzo — dopo aver ottenuto quasi il 60% dei voti alle elezioni dello scorso anno — promettendo di attuare un «governo di emergenza» per affrontare i principali problemi del Paese. La manifestazione è stata indetta dalla Confederazione degli Studenti Cileni. Le forze dell’ordine hanno utilizzato idranti e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, mentre le autorità hanno segnalato arresti, chiusure stradali e la chiusura temporanea di diverse stazioni della metropolitana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cile, scontri tra polizia e studenti che protestano contro il governo Kast

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Chile Students Clash With Police Over Tuition And Budget Cuts

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