Cile stretta sull’immigrazione | cosa cambia con il governo di Kast?

Negli ultimi giorni in Cile sono state annunciate nuove misure sul controllo dell’immigrazione, con un atteggiamento più restrittivo da parte del governo guidato da Kast. Sono state adottate politiche che prevedono più detenzioni e procedure più rapide per le espulsioni di stranieri. Queste decisioni sono state annunciate in risposta a un aumento di casi di detenzioni considerate ingiustificate e di espulsioni di massa.

Nelle ultime settimane il tema sull’immigrazione è diventato estremamente scottante: dalle detenzioni ingiustificate, alle espulsioni di massa. Il clima resta teso, adesso anche in Cile. Dapprima, il governo guidato da Gabriel Boric aveva adottato un decreto che prevedeva la regolarizzazione di 182.000 persone entrate illegalmente nel Paese. Da quando le redini sono state prese dal presidente di estrema destra José Antonio Kast, la situazione è cambiata. Il 30 marzo di quest’anno, Kast ha annunciato la revoca della regolarizzazione dei migranti. Ora sono iniziati ufficialmente i primi rimpatri organizzati. Quali sono le misure contro l’immigrazione adottate in Cile?.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cile, stretta sull’immigrazione: cosa cambia con il governo di Kast? EE.UU. BLOQUEA IRÁN: Nadie entra, nadie sale | China cambia de lado | Geopolítica Notizie correlate La stretta sull'immigrazione: cosa cambia in concretoIl Parlamento europeo ha approvato in via definitiva due tasselli chiave della riforma Ue sulle procedure d’asilo: da una parte la prima lista comune... La nuova stretta del governo sull'immigrazione non salverà i centri in AlbaniaIl centrodestra gioca al rialzo sui centri per i migranti in Albania, forte delle nuove regole comunitarie sul diritto di asilo che consentiranno... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il Cile inizia le deportazioni di massa dei migranti irregolari. Cile, svolta dura sull’immigrazione: primi voli di espulsione e stop alla regolarizzazioneSantiago cambia linea sull’immigrazione: via ai rimpatri organizzati, stretta sui permessi e nuove misure per sicurezza e controllo delle frontiere ... it.euronews.com Cile, stretta sull’immigrazione: cosa cambia con il governo di Kast?Nelle ultime settimane il tema sull’immigrazione è diventato estremamente scottante: dalle detenzioni ingiustificate, alle ... msn.com