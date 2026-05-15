Cile studenti in piazza a Santiago | scontri con la polizia

Migliaia di studenti sono scesi in piazza nel centro di Santiago del Cile per manifestare contro i tagli all’istruzione e l’aumento del costo della vita. Durante la protesta si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di polizia, con cariche e lanci di oggetti. La manifestazione si inserisce tra le più numerose degli ultimi mesi e ha suscitato una risposta immediata delle autorità. La polizia ha utilizzato mezzi per disperdere la folla, mentre i partecipanti hanno mantenuto la loro presenza nella zona centrale della città.

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(LaPresse) Migliaia di studenti sono scesi in piazza nel centro di Santiago del Cile per protestare contro i tagli all’istruzione e l’aumento del costo della vita, in una delle più grandi manifestazioni studentesche degli ultimi mesi. La protesta è stata organizzata dall’Assemblea Coordinatrice degli Studenti delle Scuole Superiori, con la partecipazione della Confederazione degli Studenti Cileni, che rappresenta gran parte del movimento universitario del Paese. Durante il corteo davanti al palazzo presidenziale, la polizia è intervenuta con idranti e gas lacrimogeni dopo che alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cile, studenti in piazza a Santiago: scontri con la polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chile: Santiago On Boil, Students Hit Streets Against Education Budget Cuts | Cops Use Water Cannon Sullo stesso argomento Torino, antagonisti scatenati in piazza: scontri con la poliziadi Francesca Galici – Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per... Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la poliziaPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Cile, studenti in piazza a Santiago: scontri con la polizia(LaPresse) Migliaia di studenti sono scesi in piazza nel centro di Santiago del Cile per protestare contro i tagli all’istruzione e l’aumento del costo della ... lapresse.it Sciopero 7 maggio scuola, studenti e docenti scendono in piazza: cosa sapereScuole a rischio disagi e presidi in diverse città. Il 7 maggio studenti, docenti e personale ATA tornano a mobilitarsi: ecco dove sono previste le manifestazioni e perché si protesta ... skuola.net