Il Centro di identificazione ed espulsione di Civitanova del Sannio apre anche ai non residenti, con possibilità di accesso senza residenza. Le persone interessate devono prenotare un appuntamento online, seguendo le modalità indicate sul sito dedicato. Le aperture sono previste in determinati giorni e orari, anche se non sono stati specificati nel comunicato ufficiale. La novità riguarda quindi la possibilità di accesso per soggetti non residenti, previa prenotazione.

Come si ottiene l'appuntamento online per i non residenti?. Quali sono i giorni e gli orari specifici delle aperture?. Perché i vecchi documenti cartacei non saranno più validi?. Cosa accadrà se la domanda di rinnovo supererà le attese?.? In Breve Servizio disponibile martedì mattina, giovedì pomeriggio e sabato mattina fino al 30 luglio.. Prenotazione obbligatoria tramite canali online per gestire il flusso di utenti.. Scadenza validità documenti cartacei per espatrio fissata al 3 agosto 2026.. Possibile proroga del progetto oltre luglio in base alla capacità organizzativa comunale.. Civitanova del Sannio apre il rilascio della Carta d’Identità Elettronica anche ai non residenti per evitare i blocchi dell’agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CIE a Civitanova del Sannio: rilascio aperto anche ai non residenti

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