Fiumicino nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE | ecco quando

A Fiumicino sono state annunciate aperture straordinarie degli uffici dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Le date di queste aperture sono state comunicate dal Comune e riguardano specifici giorni del mese di aprile 2026. Le operazioni si svolgeranno presso i locali comunali, con orari ampliati rispetto alle normali giornate di servizio. Queste aperture sono state previste per agevolare i cittadini nella richiesta e nel ritiro della CIE.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino ha programmato nuove aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per consentire il rilascio della carta di identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo, che cesserà di essere valido dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai residenti nel Comune di Fiumicino che siano ancora in possesso della carta di identità in formato cartaceo. Le prossime giornate di apertura straordinaria si terranno sabato 11 aprile 2026, dalle 9 alle 13, presso la sede di Palidoro, in piazza Santi Filippo e Giacomo 19, e domenica 12 aprile 2026, sempre dalle 9 alle 13, presso la sede di Fiumicino, in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Carta d’identità elettronica Fiumicino, nuove aperture ad aprile per il rilascio della CIEFiumicino, 16 marzo 2026 – Si sono concluse con una forte partecipazione le prime due giornate di apertura straordinaria degli Uffici Anagrafe del... Aperture straordinarie uffici Urp di Montevarchi e Levane per il rilascio della CieAl fine di agevolare i cittadini nel rilascio della Carta d’Identità Elettronica (Cie), il Comune di Montevarchi ha programmato un’apertura... Temi più discussi: Orari attività produttive 2026: le nuove regole a Fiumicino; Nuova ordinanza comunale a tutela di residenti e turisti per mercati, negozi e locali: cosa cambia a Fiumicino; Cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma: arrivano i primi binari. Il punto sui lavori; McDonald’s apre a Taranto e cerca personale, lavoro in Puglia. Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliIl Comune si prepara a pubblicare il concorso straordinario per rafforzare il servizio nelle aree più frequentate del territorio ... ilfaroonline.it 28 licenze taxi in arrivo a Fiumicino: il Comune anticipa le modalità del bandoIl Comune di Fiumicino ha annunciato la pubblicazione imminente di un bando straordinario per nuove licenze taxi, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale avvenuta lo scorso gennaio. L’iniz ... msn.com Tutti i dettagli sulle prossime chiusure sull'autostrada Roma-Fiumicino dove sono in programma dei lavori che comporteranno la chiusura dell'allacciamento - facebook.com facebook Fiumicino, nessuna emergenza carburante per i voli: “Scorte garantite fino a fine maggio” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com