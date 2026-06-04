Un ciclista ha attraversato l’Europa per commemorare i caduti del 1944. A Buglio in Monte, il 16 giugno 1944, si verificarono eventi tragici che coinvolsero la località. L’atleta ha percorso diverse nazioni, rendendo omaggio ai morti di quel periodo. La visita ha incluso una sosta nel comune, dove sono stati ricordati i fatti accaduti durante la seconda guerra mondiale. La manifestazione ha avuto carattere commemorativo e simbolico.

Chi è il ciclista che attraversa l'Europa per onorare i caduti? Quali tragici eventi colpirono Buglio in Monte il 16 giugno 1944? Come stanno partecipando i bambini di Villapinta alla costruzione dell'Europa? Cosa scriveranno i giovani studenti nel documento dei dodici punti??? In Breve Sosta a Buglio in Monte il 31 maggio per commemorare la battaglia del 16 giugno 1944. Scontro del 1944 causò la morte di nove partigiani e otto civili tra cui due bambini. Incontri scolas . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclista della Memoria a Buglio in Monte: onorare i caduti del 1944

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