Ladri in azione a Caiolo e Buglio in monte

Venerdì sera alle 22, sono stati segnalati episodi di furto nelle zone di Caiolo e Buglio in Monte, dopo un periodo di attività sospetta in altre località della zona. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare gli autori. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dei colpi né sui danni subiti dalle vittime.

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CAIOLO Dopo la recente raffica di furti in diverse abitazioni di Albosaggia, ladri in azione venerdì sera – erano circa le 22.30 - anche a Caiolo in una casa di via Roma, in pieno centro abitato, dove al momento della "visita" non erano presenti i proprietari. "Prestate la massima attenzione e segnalate qualsiasi persona o evento sospetto" l’invito che l’amministrazione comunale ha provveduto a diffondere dopo lo spiacevole episodio del quale, per altro, nessun vicino si sarebbe accorto. I ladri stavano tenendo d’occhio la casa e hanno agito a colpo sicuro? Non è escluso, resta l’amarezza per l’ennesima violazione di spazi privati per arraffare in fretta e furia anche pochi oggetti, ma di enorme valore affettivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri in azione a Caiolo e Buglio in monte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ladri in azione a Marina di AltidonaUn weekend che all’apparenza sarebbe dovuto essere tranquillo, di riposo, si è trasformato in un incubo per una coppia di giovani: Gianmarco V. Ladri notturni in azione a Codemondo e CavriagoReggio Emilia, 13 marzo 2026 - Furto di denaro alla Vecchia Latteria, in via Teggi a Codemondo, alle porte della città capoluogo.