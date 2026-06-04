Il Ciclista della Memoria a Buglio in Monte | omaggio ai caduti della battaglia del 16 giugno 1944

A Buglio in Monte si svolge un evento dedicato ai caduti della battaglia del 16 giugno 1944, parte del progetto “Il Ciclista della Memoria”. La manifestazione è una tappa simbolica nel territorio della Valtellina, volta a commemorare uno degli episodi più drammatici della Resistenza locale.

Una tappa dal forte valore simbolico nel cuore della Valtellina per ricordare una delle pagine più drammatiche della Resistenza locale. Domenica 31 maggio Giovanni Bloisi, conosciuto in tutta Italia come il "Ciclista della Memoria", è arrivato a Buglio in Monte nell'ambito del suo "Memorial Bike. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Temi più discussi: Il ciclista della Memoria arriva a Lecco con il Manifesto europeo; Il ciclista della memoria fa ritorno al Mortirol; Il ciclista della memoria fa tappa a Buglio: Giovanni Bloisi sulle strade della Resistenza; Il Ciclista della Memoria ha fatto tappa a Neviano.

Il Ciclista della Memoria ha fatto tappa a Neviano x.com

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