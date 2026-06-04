Ciclismo in lutto per la morte di Michele Quartaroli Innamorato della bici l’amicizia con Cipollini e quell’incidente che gli troncò la carriera

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclismo toscano piange la scomparsa di Michele Quartaroli, deceduto questa mattina in un incidente sulla Firenze-Mare. Quartaroli, noto per il suo amore per le due ruote e l’amicizia con Cipollini, aveva visto interrompersi la sua carriera a causa di un precedente incidente. La notizia si è diffusa rapidamente tra appassionati e sportivi della regione, lasciando un vuoto nel mondo del ciclismo locale.

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Porcari (Lucca),4 giugno 2026 – Il ciclismo toscano è in lutto per la morte di Michele Quartaroli, vittima del tragico incidente stradale di questa mattina sulla Firenze-Mare. Michele era felice un paio di settimane or sono quando da Porcari dove risiedeva partì la tappa del Giro d’Italia che si concluse a Chiavari. Amava il ciclismo anche se ora era un imprenditore e lo vedevamo poche volte alle gare come ospite. Il pensiero corre agli anni Ottanta quando gli sportivi di Porcari erano tutti attorno a lui che ingaggiava sfide con altri forti atleti di quel periodo come il danese Sorensen, Andrea Tafi, Stefano Della Santa, Alessandro Baronti, Sandro Manzi e altri, ed il tifo per lui era tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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