Lutto a Lauro per la morte di Michele Amelia l'operaio morto al primo mese di lavoro

"Morte ingiusta", commenta il Comune in una nota. Angelo Lustro, Segretario Generale Filt Cgil Campania e Napoli: "Sicurezza sul lavoro è dramma nazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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