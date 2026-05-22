Lutto a Lauro per la morte di Michele Amelia l'operaio morto al primo mese di lavoro

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Morte ingiusta", commenta il Comune in una nota. Angelo Lustro, Segretario Generale Filt Cgil Campania e Napoli: "Sicurezza sul lavoro è dramma nazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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