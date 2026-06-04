ciclismo donne esordienti super eleonora lombardi firma due argenti in 48 ore

Eleonora Lombardi continua a stupire e a crescere. La brianzola di Bernareggio, classe 2013 e portacolori della KTM Academy Le Marmotte, ha vissuto un weekend da assoluta protagonista, confermandosi tra i talenti più brillanti della categoria donne esordienti primo anno. Nel giro di quarantotto ore, Lombardi ha sfiorato per due volte il successo nelle gare nazionali di mountain bike. A La Salle, in Valle d’Aosta, ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel campionato italiano di Short Track, chiudendo alle spalle della compagna di squadra Nami Epis, leader di categoria e punto di riferimento del movimento giovanile. Un risultato di grande valore, che conferma la crescita costante della giovane brianzola: tecnica, capacità di gestione e una maturità agonistica sempre più evidente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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