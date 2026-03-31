Ciclismo Matteo Fiorin da sballo Doppietta in 48 ore

Matteo Fiorin ha vinto due gare nel fine settimana nel Mantovano, ottenendo un successo sabato al Gran Premio Fiera della Possenta e domenica al Gran Premio della Battaglia di Montanara. Il ciclista della Solme Olmo Arvedi ha ottenuto i primi posti in entrambe le competizioni, confermando un risultato positivo in due giorni consecutivi.

Matteo Fiorin si regala un uno due da applausi nel Mantovano. Per il brianzolo della Solme Olmo Arvedi un weekend da incorniciare: sabato ha conquistato il Gran Premio Fiera della Possenta a Ceresara, mentre domenica ha completato l’opera imponendosi nel Gran Premio della Battaglia di Montanara. Due volate di pura potenza quelle firmate da Fiorin. Un doppio successo che conferma la sua crescita e il suo stato di forma scintillante. Analizzando nel dettaglio i due sprint, a Ceresara Fiorin ha messo in riga l’elvetico Poot e l’ucraino Zozulia, due specialisti. Una volata impostata con lucidità, lanciata al momento giusto e chiusa anche grazie al preciso lavoro di tutta la Solme Olmo Arvedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Matteo Fiorin da sballo. Doppietta in 48 ore Articoli correlati Ore di apprensione nel Foggiano: 21enne scomparsa da oltre 48 oreSi tratta di una 21enne di origine romena, bracciante agricola che nelle ultime settimane – per far fronte a difficoltà economiche – avrebbe iniziato... Si allontana da casa in pigiama, le ricerche vanno avanti da 48 oreProseguono le ricerche di Massimiliano Ferraiuolo, il 54enne di Gioia Sannitica di cui si sono perse le tracce da domenica 15 febbraio. Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Ciclismo U23 ed Elite – Matteo Fiorin concede il bis al Gp della Battaglia; Ceresara: Matteo Fiorin rompe il ghiaccio; Elite e U23 – Ancora Matteo Fiorin, suo anche il Gran Premio della Battaglia; MONTANARA. FIORIN RADDOPPIA, SECONDA VITTORIA IN 24 ORE NEL GP DELLA BATTAGLIA. Ciclismo. Matteo Fiorin da sballo. Doppietta in 48 oreEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Un incontenibile Matteo Fiorin centra il successo nella quinta edizione del GP della Battaglia.Seconda vittoria stagionale #bertoncelli x.com Ancora Matteo Fiorin, suo anche il Gran Premio della Battaglia PhotoBiciCailotto https://www.bicitv.it/2026/03/29/ancora-matteo-fiorin-suo-anche-il-gran-premio-della-battaglia/ SIAMO ANCHE SU WHATSAPP! Iscriviti al canale BICITV su WhatsApp: https:// - facebook.com facebook