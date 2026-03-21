In due conferenze stampa svolte a distanza di 48 ore, Donald Trump ha commesso due errori simili riferendosi alle leader straniere, usando pronomi maschili invece di quelli femminili corretti. Si tratta della presidente ad interim del Venezuela e della presidente dell’Irlanda, entrambe chiamate con il pronome sbagliato, suscitando imbarazzo e situazioni di disagio alla Casa Bianca.

Due giorni consecutivi, due conferenze stampa, due gaffe identiche. Donald Trump ha scambiato il genere di due leader straniere nel giro di 48 ore, riferendosi sia alla presidente ad interim del Venezuela che alla presidente dell’Irlanda usando pronomi maschili. Un errore che, nella sua ripetizione meccanica, solleva interrogativi sulla consapevolezza e l’attenzione del presidente più anziano mai eletto nella storia degli Stati Uniti. La prima svista è arrivata lunedì 16 marzo, durante un pranzo con i membri del consiglio del Kennedy Center. Trump stava discutendo dei rapporti con il Venezuela, due mesi dopo aver ordinato alle forze armate statunitensi di catturare Nicolás Maduro, presidente di lunga data del paese sudamericano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump, tripudio di gaffe: in 48 ore, chiama “lui” due presidenti donne (l’imbarazzo della Casa Bianca è totale)

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