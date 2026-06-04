Ciclabile europea cercasi | alla Chiusa dei Monaci trovati ortiche rifiuti e cestini in stato vegetativo
Alla Chiusa dei Monaci, lungo la pista ciclabile europea, sono stati trovati rifiuti, ortiche e cestini in condizioni di abbandono. La zona, promossa come parte di un progetto di mobilità sostenibile, si presenta trascurata e con segni di degrado. La presenza di vegetazione invadente e rifiuti abbandonati evidenzia lo stato di abbandono del percorso, che dovrebbe collegare diverse aree del territorio europeo. La situazione solleva dubbi sulla manutenzione e sulla gestione della pista ciclabile.
AREZZO – Per mesi ci hanno raccontato il cicloturismo, la mobilità dolce, i percorsi europei, la valorizzazione del territorio e le meraviglie del Sentiero della Bonifica. Poi arriva il momento di mostrare tutto questo a chi viene da fuori e il sipario si apre su uno spettacolo fatto di ortiche, sterpaglie, rifiuti sparsi e cestini talmente pieni da sembrare installazioni artistiche contemporanee. Sabato oltre 250 ciclisti provenienti da tutta Italia attraverseranno la Chiusa dei Monaci nell’ambito della Chianina Unconventional Bike Adventure. Un evento che dovrebbe promuovere il territorio. In compenso il territorio sembra impegnato a sabotarsi da solo. 🔗 Leggi su Lortica.it
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