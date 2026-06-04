Ciclabile europea cercasi | alla Chiusa dei Monaci trovati ortiche rifiuti e cestini in stato vegetativo

Notizia in breve

Alla Chiusa dei Monaci, lungo la pista ciclabile europea, sono stati trovati rifiuti, ortiche e cestini in condizioni di abbandono. La zona, promossa come parte di un progetto di mobilità sostenibile, si presenta trascurata e con segni di degrado. La presenza di vegetazione invadente e rifiuti abbandonati evidenzia lo stato di abbandono del percorso, che dovrebbe collegare diverse aree del territorio europeo. La situazione solleva dubbi sulla manutenzione e sulla gestione della pista ciclabile.