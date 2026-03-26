Cestini dei rifiuti comprati dai cittadini

Aumentano le tensioni tra residenti e visitatori delle zone balneari a causa della gestione dei rifiuti. I cittadini lamentano l'acquisto dei cestini dei rifiuti, mentre le autorità sono al centro di polemiche per la gestione complessiva dei servizi di smaltimento. La questione ha suscitato discussioni pubbliche e richieste di chiarimenti da parte di chi frequenta regolarmente queste aree.

Cresce il malcontento tra residenti e frequentatori dei lidi, dove la gestione dei rifiuti è sempre più al centro delle polemiche. A sollevare la questione sono cittadini e gruppi spontanei impegnati nella tutela dell’ambiente, che denunciano una situazione diffusa di carenza di cestini e contenitori, con conseguenze evidenti sul decoro urbano e naturale. "Nel mirino, in particolare, il Lido delle Nazioni. Nella zona compresa tra il Bagno Galattico e via del Lago, viene segnalata l’assenza quasi totale di cestini – denuncia il comitato in difesa degli alberi e della natura –, con i primi contenitori disponibili solo alla fine di via Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cestini dei rifiuti comprati dai cittadini" Articoli correlati Rifiuti "in nero" in centro storico: sacchetti anonimi fuori dai portoni e cestini stracolmiLe istruzioni per la raccolta differenziata devono essere particolarmente difficili visto che ogni mattina in giro per la città si vedono sacchi di... La gestione dei rifiuti crea polemiche, l’ira dei residenti: “Assenza di cestini, non c’è decoro”Cresce il malcontento tra residenti e frequentatori dei lidi, dove la gestione dei rifiuti è sempre più al centro delle polemiche. WATCH LIVE: Mnangagwa Sends State Agents To Home Of ED2030 Applicant Muzadzi Contenuti utili per approfondire Cestini dei rifiuti comprati dai... Argomenti discussi: Cestini dei rifiuti comprati dai cittadini. Cestini dei rifiuti comprati dai cittadiniCresce il malcontento tra residenti e frequentatori dei lidi, dove la gestione dei rifiuti è sempre più al centro ... ilrestodelcarlino.it Cestini dei rifiuti usurati e vecchi. Ora sostituitiSostituiti in città, negli ultimi giorni, almeno altri 5 cestini da Plures Alia, dopo le segnalazioni del Controllo del Vicinato e l’intervento del nostro giornale. Un esempio virtuoso di ... lanazione.it