Brutta figura alla Chiusa dei Monaci

Durante una visita alla Chiusa dei Monaci, alcuni visitatori hanno segnalato una situazione di degrado. I cestini erano pieni e abbandonati a terra, con sporcizia accumulata nelle vicinanze dei tavoli destinati alla sosta e al ristoro. La presenza di rifiuti lasciati sul pavimento ha creato un’immagine poco curata e poco invitante per chi si trovava nel luogo.

Non è un grande spettacolo. Cestini pieni, sporco a terra vicino al tavolo dove ci si siede a mangiare. Proprio una bella figura per i turisti in un posto così particolare come la Chiusa dei Monaci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notte delle idrovore tricolori, la Chiusa dei Monaci si “accende”Arezzo, 10 marzo 2026 – La Chiusa dei Monaci, storica opera idraulica del bacino del Canale Maestro della Chiana, si vestirà del tricolore. La Chiusa dei Monaci "si accende" per la Notte delle idrovore tricoloriAppuntamento ad Arezzo l’11 marzo alle ore 19: il simbolo idraulico della Valdichiana diventa protagonista di un’iniziativa nazionale per la...