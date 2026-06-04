Due gruppi sono stati criticati per le loro azioni riguardo alla rabbia negli animali. Uno ha portato illegalmente in Italia un cane infetto, mentre l’altro ha promosso l’assenza di vaccinazioni per gli animali. La dichiarazione attribuisce queste scelte a comportamenti considerati irrazionali. Nessuna ulteriore informazione sul contesto o sulle conseguenze di tali azioni è stata fornita.

"Ci sono quelli che hanno portato illegalmente in Italia un cane con la rabbia e quelli che invitano a non vaccinare gli animali: sono due categorie di pazzi". Roberto Burioni interviene così sul caso del cucciolo proveniente dal Marocco e risultato positivo alla rabbia, una vicenda che negli ultimi giorni ha riacceso il dibattito sui vaccini anche nel mondo degli animali domestici. Come riporta il Corriere della Sera, il virologo ha affidato il suo sfogo ai social dopo che, accanto alle notizie sull'animale arrivato in Veneto e poi morto, sono comparsi online numerosi messaggi contrari alla vaccinazione antirabbica di cani e gatti. "La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono i pazzi che hanno portato illegalmente in Italia un cane con la rabbia e gli altri pazzi che invitano a non vaccinare gli animali”: la rabbia di Burioni

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Multi SubThey Humiliated a Little Girl in Public… Then Her Billionaire Family Showed Up!

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Adoro #Eurovisión ma per quello che vale quest’anno non lo guardo. E mi dispiace.. ma Trovo inammissibile che #Israele gareggi come se nulla fosse. Per conto mio quello che continua a fare impunemente in #Libano in #cisgiordania a #Gazah e’ una serie i x.com